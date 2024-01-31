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Саша Стоун: Трусова создала бы большую конкуренцию среди фигуристок в этом сезоне

Блогер Саша Стоун назвал большой потерей отсутствие Трусовой на соревнованиях

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РИА Новости

Популярный блогер, актер, певец и боец ММА Саша Стоун в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение по поводу отсутствия Александры Трусовой на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Я считаю, что Саша создала бы очень большую конкуренцию в этом сезоне, а ведь это главное для спортсмена. Не просто победа, а победа над сильнейшими. Поэтому отсутствие Саши — это большая потеря в этом сезоне. Но у нас безумно много сильных девочек, которые показывают высочайший уровень и радуют зрителей и болельщиков», — сказал Стоун.

В последний раз Трусова выходила на соревновательный лед в сезоне-2022/23. Тогда она завоевала бронзовую медаль на втором этапе российской серии Гран-при в Сочи, набрав 208,55 балла. Также фигуристка стала серебряной медалисткой пятого этапа Гран-при в Самаре, где набрала 213,80 балла.

Трусова планировала выступить на чемпионате России в декабре 2022 года, однако по состоянию здоровья была вынуждена сняться с турнира. С тех пор фигуристка выступает только в ледовых шоу, а также активно развивает карьеру комментатора и ведущей в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Саша Стоун рассказал об опасном моменте во время совместного танца с Трусовой.

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