Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за слухов о смене религии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил в своем Telegram‑канале, что не менял религию и не принимал ислам.

«Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.

Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из‑за этого у меня начались большие проблемы», — рассказал Емельяненко.

25 января спортсмен объявил о сотрудничестве с Ural FC.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее назвали гонорар Александра Емельяненко за три боя в Ural FC.