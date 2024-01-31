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Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за слухов о смене религии

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам

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Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил в своем Telegram‑канале, что не менял религию и не принимал ислам.

«Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.

Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из‑за этого у меня начались большие проблемы», — рассказал Емельяненко.

25 января спортсмен объявил о сотрудничестве с Ural FC.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее назвали гонорар Александра Емельяненко за три боя в Ural FC.

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