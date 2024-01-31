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Саша Стоун рассказал об опасном моменте во время совместного танца с Трусовой

Саша Стоун: один раз чуть не упали с Трусовой, но я крепко удержал ее в руках

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sashka_stone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный блогер, актер, певец и боец ММА Саша Стоун в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как репетировал с фигуристкой Александрой Трусовой совместный танец на льду.

Блогер и спортсменка выложили видео танца в своих соцсетях. Также молодые люди опубликовали шуточный ролик о том, как фигуристка учила блогера кататься на коньках.

«На самом деле я достаточно неплохо стою на коньках — с самого детства мы с друзьями играли в хоккей, — рассказал Стоун. — Когда репетировали танец с Сашей Трусовой, то сделали попыток пять точно. За себя я не переживал, больше волновался за Сашу, чтобы не дай бог она не получила травму.

В один момент мы даже чуть не упали, я приземлился на колено, но как призналась потом сама Саша, я смог удержать ее на руках так крепко, что она даже не почувствовала, что что-то не так. Поняла это, только когда посмотрела на меня. А так все прошло очень хорошо».

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию. В произвольной программе на Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков, что ранее не удавалось ни одной одиночнице.

Ранее Саша Стоун рассказал, почему увидел в Трусовой самого себя.

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