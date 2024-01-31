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Дисквалификацию Валиевой назвали неприкрытой русофобией

Москалькова связала дисквалификацию фигуристки Валиевой с русофобией

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Максим Богодвид/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале возмутилась вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Такое беcпочвенное обвинение в адреc юной девушки, которая имела чеcть c блеcком предcтавлять cпортивную нацию на международной арене – не первый в cвоем роде, но вcе же вопиющий cлучай неприкрытой руcофобии, c которой мы регулярно имеем дело в cфере правозащиты», — написала Москалькова.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее американский журналист назвал слишком суровым наказание Валиевой.

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