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Саша Стоун: увидел в Трусовой себя — она тоже отдала много крови и пота на пути к мечте

Блогер Саша Стоун назвал фигуристку Трусову очень интеллигентной девушкой

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sashka_stone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный блогер, актер, певец и боец ММА Саша Стоун в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих впечатлениях от знакомства с фигуристкой Александрой Трусовой.

Блогер и спортсменка выложили в соцсетях видео совместного танца на льду, в ходе которого Стоун закружил Трусову в поддержку. Также молодые люди опубликовали шуточный ролик о том, как фигуристка учила блогера кататься на коньках.

«Мне нравится фигурное катание, вся моя семья следит за нашими фигуристами и фигуристками, — рассказал Саша Стоун. — При первом знакомстве я увидел в Саше себя: она тоже человек, который много лет с юного возраста отдал одному делу, и это дело — спорт. Она тоже человек, который потерял невероятное количество слез, крови, пота на пути к своей мечте. Человек, который очень многое пережил внутри себя. Очень воспитанная и интеллигентная девушка».

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию. В произвольной программе на Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков, что ранее не удавалось ни одной одиночнице.

Ранее Саша Стоун восхитился фигуристками Медведевой и Загитовой.

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