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Португальский клуб отказался продавать футболистов российским командам

A Bola: «Портимоненсе» отказался продавать игроков в «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Португальский «Портимоненсе» отклонил предложения российских клубов по троим футболистам. Об этом сообщает A Bola.

По данным издания, петербургский «Зенит» предлагал €7 млн за форварда сборной Кабо-Верде Элио Варелу. За бразильского защитника Педрао «Краснодар» готов был отдать €2,5 млн, а московский ЦСКА — €3 млн. Также армейский клуб предлагал €4 млн за португальского защитника Филипе Релваша.»

В текущем сезоне 21-летний Варела провел 21 матч в во всех турнирах, в которых забил пять мячей. На счету 26-летнего Педрао 19 игр и два гола. 24-летний Релваш отметился тремя забитыми мячами в 23 встречах.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). ЦСКА расположился на седьмой строчке (28 очков).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Сочи» (11 очков). На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

19-й тур РПЛ стартует матчем между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что бразильцы «Зенита» почувствовали вкус халявы.

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