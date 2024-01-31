Юрист заявил, что испытал шок от срока дисквалификации Валиевой

Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что испытал шок от того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, передает «Чемпионат».

«Для меня лично это решение CAS было шоком. Мы с моими коллегами тоже, конечно, обсуждали, думали, сколько дадут. У нас мнения разделялись: от полугода до 18 месяцев», — сказал Пацев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее глава «Самбо-70» Лайшев назвал Валиеву лучшей спортсменкой в мире.