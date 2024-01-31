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Глава «Самбо-70» Лайшев назвал Валиеву лучшей спортсменкой в мире

Глава «Самбо-70» Лайшев: Валиева — лучшая спортсменка в мире

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года, лучшей спортсменкой в мире, передает «Советский спорт».

«Камила Валиева — лучшая спортсменка в мире! Всем любителям спорта и фигурного катания не надо обращать на это решение никакого внимания. Мы самые лучшие и мы победим», — сказал Лайшев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Валиеву назвали одной из самых талантливых фигуристок.

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