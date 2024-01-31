Илья Ковальчук рассказал, был ли у него конфликт с болельщиками «Спартака»

Хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что у него не было разногласий с фанатами клуба, передают «Известия».

«Не было никаких разногласий. Было скорее недопонимание. Были моменты, которые кто-то не до конца знал. Мы пообщались. Каждый задал друг другу вопросы. И все ответили на них искренне и тепло», — сказал Ковальчук.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В текущем сезоне Ковальчук провел 13 матчей, забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

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