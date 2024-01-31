В Госдуме считают, что у Валиевой есть шанс продолжить карьеру

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что у фигуристки Камилы Валиевой есть шансы продолжить карьеру, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года, передает ТАСС.

«Еще предстоят различные апелляционные процедуры. В том числе со стороны ОКР. Да и Камиле не нужно завершать карьеру, шансы ее продолжить остаются», — сказал Свищев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года, которая прошла в китайском Пекине, после победы сборной России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России.