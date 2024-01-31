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Стало известно будущее Бензема в «Аль-Иттихаде»

The Athletic: Бензема не покинет «Аль-Иттихад» зимой

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ittihad_en/Twitter

Французский футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет клуб в зимнее трансферное окно, передает The Athletic.

Футболиста хотели взять в аренду во французский «Лион», в котором Бензема начинал карьеру, но сделку не успеют закрыть до окончания трансферного окна. Сейчас «Лион» занимает 16-е место в Лиге 1.

17 января Бензема подал иск против министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за его слов о связи игрока с движением «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки «Аль-Иттихада». Причины отъезда футболиста не сообщались. Также он не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее Бензема угрожали в Саудовской Аравии.

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