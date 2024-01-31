Валиеву назвали бриллиантом фигурного катания

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на дисквалификацию Камилы Валиевой, назвав ее бриллиантом фигурного катания, передает «Спорт-Экспресс».

«Камила — бриллиант фигурного катания. Решение, которое ей вынесли, слишком суровое. После дисквалификации вернуться и выиграть Олимпиаду — это было бы что-то невероятное», — сказала Радионова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Валиеву назвали одной из самых талантливых фигуристок.