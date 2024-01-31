Комментатор Чен о допинге Валиевой: дыма без огня не бывает

Спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает Sport24.

«Дыма без огня не бывает. Надо понимать, что наша сторона виновата. Валиева не была в курсе. Камила доверяет клубу, в котором тренируется», — сказала Чен.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день у спортсменки была взята проба, в которой обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее Валиеву назвали несгибаемой.