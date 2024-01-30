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Валиевой написали более 100 тысяч комментариев на первый пост после дисквалификации

Публикация фигуристки Валиевой в Telegram собрала более 100 тысяч комментариев

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева получила 113 тысяч комментариев (на момент написания. — «Газета.Ru») от подписчиков к первому посту в своем Telegram-канале после своей дисквалификации.

30 января Валиева опубликовала видео с отрывком своего выступления под музыку из песни Passmurny — «Сердце».

30 января 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года.

После перераспределения мест золото досталось фигуристам из США. Представители Японии получили серебряные награды. Сборной России ISU присудил бронзовые награды.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее Федерация фигурного катания России выступила с заявлением по делу Валиевой.

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