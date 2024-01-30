Размер текста
А
А
А

Булыкин рассказал, когда можно будет делать выводы по трансферу Угальде в «Спартак»

Экс-футболист Булыкин: на Угальде в «Спартаке» возлагают большие надежды

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Известный в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также ряд зарубежных клубов, включая «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, прокомментировал для «Газеты.Ru» трансфер в московский «Спартак» коста-риканского нападающего «Твенте» Манфреда Угальде за €13 млн, заявив, что выводы об успешности этой покупки можно будет делать примерно через полгода.

«Этого игрока не знаю, поэтому посмотрим, как он проявит себя в чемпионате. На него возлагаются большие надежды, заплачены большие деньги и, думаю, уже через полгодика сможем сказать, удачный или неудачный это был трансфер, и кто от него выиграть», — считает Булыкин.

Покупка Манфреда Угальде у нидерландского «Твенте» стала второй по стоимости в истории московского «Спартака». Дороже красно-белые приобретали только полузащитника Гуса Тила из «АЗ Алкмара», также представителя чемпионата Нидерландов, заплатив за него €18 млн. После первой части сезона «Спартак» занимает в чемпионате РПЛ пятое место, набрав 30 очков за 18 туров и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Мостовой назвал абсурдом попадание тренера Абаскаля в рейтинг «Спорт-Экспресса».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами