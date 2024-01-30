Булыкин рассказал, когда можно будет делать выводы по трансферу Угальде в «Спартак»

Известный в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также ряд зарубежных клубов, включая «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, прокомментировал для «Газеты.Ru» трансфер в московский «Спартак» коста-риканского нападающего «Твенте» Манфреда Угальде за €13 млн, заявив, что выводы об успешности этой покупки можно будет делать примерно через полгода.

«Этого игрока не знаю, поэтому посмотрим, как он проявит себя в чемпионате. На него возлагаются большие надежды, заплачены большие деньги и, думаю, уже через полгодика сможем сказать, удачный или неудачный это был трансфер, и кто от него выиграть», — считает Булыкин.

Покупка Манфреда Угальде у нидерландского «Твенте» стала второй по стоимости в истории московского «Спартака». Дороже красно-белые приобретали только полузащитника Гуса Тила из «АЗ Алкмара», также представителя чемпионата Нидерландов, заплатив за него €18 млн. После первой части сезона «Спартак» занимает в чемпионате РПЛ пятое место, набрав 30 очков за 18 туров и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Мостовой назвал абсурдом попадание тренера Абаскаля в рейтинг «Спорт-Экспресса».