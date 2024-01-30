Роднина объяснила лишение России золота командного турнира ОИ-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Играх-2022 в Пекине. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Нас никто не лишал золота, а пересчитали результаты. По сумме баллов, которые набрали российские фигуристы, и с учетом аннулирования баллов Камилы Валиевой мы оказались на третьем месте», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее канадскую фигуристку назвали умалишенной после слов о России.