Чемпионка России считает, что у Валиевой будет мотивация продолжить карьеру

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о возможном продолжении карьеры фигуристкой Камилой Валиевой после завершения срока ее дисквалификации. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что у Валиевой будет мотивация продолжать выступления.

«Безусловно, это очень большой срок. Для любого спортсмена два года, четыре года — это много. Мне кажется, она будет иметь достаточно мотивации для того, чтобы вернуться. С другой стороны, это огромный удар по детской психике. Как с этим справляться, я пока не представляю», — призналась Гербольдт.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее Валиеву назвали одной из самых талантливых фигуристок.