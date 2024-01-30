Булыкин назвал главные плюсы Winline Зимнего кубка РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем Winline Зимнем кубке РПЛ, отметив, что этот турнир нужно рассматривать как этап подготовки к официальным матчам, не форсируя формы. Специалист сказал, что ему сложно дать прогноз на выступление «Спартака» в турнире, так как он не знает уровня готовности красно-белых.

«Честно говоря, не знаю, в каком она состоянии. Если команду готовить к этому турниру, то можно не подойти к чемпионату в нужном состоянии. Здесь важно расписать правильно подготовку, чтобы ничего не пошло во вред. Турнир заберет силы, возможны травмы. Его нужно провести так, чтобы это не повлияло на подготовку к чемпионату. РПЛ возобновляется уже практически через месяц. Нельзя терять форму, стимул. Но игровая практика нужна – за счет нее многое набирается. Матчи очень важны, тем более на таком уровне, близком к официальному. Для болельщиков интересно посмотреть такие турниры, тем более сейчас ничего больше подобного не проходит. Тут можно увидеть новичков, на что надеется тренер. Можно сделать прогнозы на чемпионат, хотя я бы не стал этим заниматься, а просто посмотрел на команды, которые будут участвовать в этом кубке», — считает Булыкин.

В Winline Зимнем Кубке РПЛ, помимо «Спартака», выступит другой клуб Российской премьер-лиги «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб переплатил за форварда из чемпионата Нидерландов.