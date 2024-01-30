Призер Игр призвал оценить работу Тутберидзе с новой парой в следующем сезоне

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что оценить эффект от перехода Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе можно будет только через год.

«Сложно сказать, насколько влияет сейчас этот переход на их выступления. Переход от тренера к тренеру — это всегда процесс. Бывает сложнее, бывает легче, но все-таки спортсменам нужно перестроиться на новую методику, на новые тренировки, новые рабочие планы.

Бойкова и Козловский только полгода как перешли в новую группу. Надо им покататься хотя бы год с новыми тренерами, поставить новые программы уже с новой командой, опираясь на новые умения, ощущения и проделанную работу. В будущем сезоне мы сможем уже обсуждать, положительно повлиял на них переход или отрицательно.

Сейчас ребята по-прежнему идут ноздря в ноздрю с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Мы видели по их заочному соперничеству, что то Бойкова / Козловский наберут больше за короткую программу, то Мишина / Галлямов», — сказал Энберт.

На чемпионате России Мишина и Галлямов завоевали золото с результатом 244,85 балла. Бойкова и Козловский уступили им больше восьми баллов, набрав 236,32 очка и заняв второе место.

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