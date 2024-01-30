В «Салавате Юлаеве» объяснили арест счетов клуба

В пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подтвердили информацию о блокировке счетов команды, отметив, что задолженность будет погашена 1 февраля. Об этом сообщает Sport24.

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай. На текущей деятельности клуба это никак не сказывается», — сообщили в пресс-службе.

О блокировке счетов «Салавата Юлаева» сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, 29 января Федеральная налоговая служба приостановила операции по всем счетам клуба. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

В текущем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» набрал 79 очков после 56 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего магнитогорского «Металлурга» на пять баллов.

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