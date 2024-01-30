Призер Игр рассказал, как давал интервью Трусовой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал, как давал интервью Александре Трусовой в рамках подкаста «Прокат show» на Okko.

«Это был интересный выпуск: я стал гостем шоу, где обычно являюсь ведущим. С Александрой было легко разговаривать, мы с ней давно уже дружим, хорошо общаемся, и я рад, что она в итоге (даже если сначала казалось, что она была зажата) почувствовала себя свободно, комфортно, и мы классно поболтали.

Могу сказать по себе: в первых выпусках мне было сложно удерживать эту нить беседы, и я представляю, почему Александре сначала могло быть немножко сложно. Но надо пробовать и находить для себя новые интересные форматы.

Рад, что мы с Александрой часто видимся в Okko, много общаемся, когда комментируем соревнования или снимаем шоу. У меня только положительные эмоции от совместной работы с ней», — сказал Энберт.

Трусова не выступает на соревнованиях с середины сезона-2022/23. Фигуристка активно сотрудничает с онлайн-кинотеатром Okko, комментируя соревнования по фигурному катанию, а также записывая рубрику «Вопрос-ответ» для «Прокат show».

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