Счета клуба КХЛ арестованы из-за долгов

Счета уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» арестованы из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, 29 января Федеральная налоговая служба приостановила операции по всем счетам клуба. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

Отмечается, что руководство команды надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.

Это не первые проблемы с налогами: в феврале 2023 года хоккеисты и сотрудники «Салавата» начали жаловаться на задержку зарплат. Тогда клуб задолжал им около 300 млн рублей, при этом руководство республики не разрешало брать деньги в кредит. Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов обещал погасить долги в конце мая, но выплатил зарплаты только летом.

В текущем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» набрал 79 очков после 56 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего магнитогорского «Металлурга» на пять баллов.

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