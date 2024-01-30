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Тарасова ответила канадской фигуристке, критиковавшей Россию

Тарасова раскритиковала Дюамель за слова о незаслуженной медали России на Играх

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что канадской экс-фигуристке Меган Дюамель следует заниматься своими делами, а не высказывать недовольство в адрес России. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Кто она вообще такая? Пускай занимается своими делами и ничего не говорит о стране, о которой ничего не знает. Она вообще ничего не понимает», — заявила Тарасова.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии. Дюамель комментируя это решение, отметила, что сборная России не заслужила эту медаль.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Ранее в МОК порадовались завершению дела Валиевой.

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