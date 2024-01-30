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«Локомотиву» запретили регистрировать новых игроков

РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых игроков

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РИА Новости

29 января состоялось заседания палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, на котором было вынесено постановление московскому «Локомотиву» о запрете регистрации новичков. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Запрет на московский клуб наложен в качестве обеспечительной меры в рамках спора с футболистом Михаилом Иваньковым. РФС удовлетворил его заявление. «Локомотив» обязали выплатить игроку компенсацию за досрочное расторжение и штраф. Михаил Иваньков является воспитанником «железнодорожников».

В зимнее трансферное окно «Локомотив» отпустил в аренду в «Пари Нижний Новгород» полузащитника Константина Марадишвили. Также москвичи приобрели права на вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова. Он присоединится к клубу после завершения сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидером турнирной таблицы продолжает оставаться «Краснодар» (38 очков). На второй строчке идет «Зенит» с 36 очками.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб переплатил за форварда из чемпионата Нидерландов.

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