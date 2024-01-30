Энберт назвал не самым плохим исходом бронзу ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой

Серебряный призер Олимпиады — 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию командного золота Олимпийских игр — 2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой и вместо этого вручить российским спортсменам бронзовые медали. В комментарии «Газете.Ru» Энберт заметил, что могло быть и хуже, но вердикт все равно обидный.

«Регламент командного турнира в фигурном катании не такой устоявшийся, как в каких-то других командных соревнованиях, как, например, по футболу или хоккею. Решения могли быть разные, и, я думаю, учитывая контекст всего происходящего, то, что наша команда осталась с олимпийскими медалями, — не самое плохое решение, какого можно было ожидать. Но, конечно, обидно, наши ребята были лучше всех на этой Олимпиаде. Обидно, когда принимаются такие решения», — констатировал Энберт.

30 января 2024 года ISU отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года.

После перераспределения мест золото досталось фигуристам из США. Представители Японии получили серебряные награды. Сборной России ISU присудил бронзовые награды.

Ранее вердикт по делу Валиевой назвали решением в угоду ISU и WADA.