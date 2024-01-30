Вердикт по делу Валиевой назвали решением в угоду ISU и WADA

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года — именно на таком сроке настаивали Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В комментарии «Газете.Ru» Гербольдт выразила мнение, что суд не учел мнение стороны Валиевой.

«Для меня это очень странная история. Как я понимаю, о ее допинге было известно заранее — почему тогда пустили ребенка выступать? Почему не были соблюдены правила о неразглашении? Очень жалко, очень странно, что решение выносилось так долго и было принято исключительно по просьбам ISU и WADA, мнение нашей стороны не было принято во внимание.

Камиле — сил, терпения, больше сейчас нечего пожелать. Хочется также поддержать команду, которая была лишена золотых медалей — на мой взгляд, не совсем честно», — считает Гербольдт.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее ОКР выступил с заявлением после лишения России золота командного турнира ОИ.