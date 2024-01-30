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Сборная США поднимется в медальном зачете ОИ в Пекине

Сборная США станет третьей в медальном зачете ОИ-22 из-за дела Валиевой

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Depositphotos

Сборная США после перераспределения наград командного турнира фигуристов поднимется на третью строчку в общем медальном зачете команд-участниц Олимпийских игр 2022 года. Сборная России сохранит за собой девятое место.

У сборной США стало девять золотых медалей, девять серебряных и семь бронзовых. На втором месте продолжают оставаться немецкие спортсмены (12 золотых, 10 серебряных, пять бронзовых). Лидер общего зачета — Норвегия (16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых). У России (пять золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых).

30 января 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

В результате пересмотра призовых мест командного турнира обладателем золота стала команда из США. Серебряную медаль отдали японцам, россияне получат бронзовую награду.

Ранее Тарасова раскритиковала сторону защиты Валиевой, которая представляла ее в CAS.

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