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Экс-игрок «Локомотива» Сычев стал президентом футбольного клуба

Экс-игрок «Локомотива» Сычев стал президентом «Иртыша» из Омска

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев стал президентом омского «Иртыша», выступающего во Второй лиге. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назначен на должность президента футбольного клуба «Иртыш»! Работа в «Иртыше» это новый вызов. С которым, мы уверены, Дмитрий Сычев обязательно справится! Коллектив футбольного клуба «Иртыш» от души поздравляет Дмитрия Евгеньевича с новой должностью и желает только побед во благо омского футбола!» — говорится в сообщении.

Сычев является уроженцем Омска. Он начинал свою футбольную карьеру в омском «Динамо». В местной юношеской команде 1983 года рождения юный футболист стал капитаном и одним из лидеров.

Сычев известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», а также французский «Марсель».

Во Франции он со своим клубом стал чемпионом страны в сезоне-2002/03. С «Локомотивом» нападающий выиграл чемпионат России и Кубок страны.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года.

Сычев завершил свою профессиональную карьеру в 2019 году.

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