Ротенберг заявил, что Путин помог СКА победить «Локомотив»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил влияние президента России Владимира Путина на исход встречи с «Локомотивом».

«Он сам играет в хоккей. Поэтому мы все обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Поэтому выполнили установку.

Это хороший заряд для всех. Не буду раскрывать все карты, но мы будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего, чтобы мы выигрывали дальше. Сегодня нам удалось это сделать — ребятам огромная благодарность», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

29 января в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА переиграл «Локомотив» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков и Александр Никишин (дубль).

После 57 матчей регулярки СКА, набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Следом идут московское «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

Накануне Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили новую арену в Санкт-Петербурге и пообщались с игроками СКА.

Ранее «Амур» обыграл лидера КХЛ в матче с 13 заброшенными шайбами.