В США заявили, что их фигуристы получат золотые медали rкомандного турнира ОИ в Пекине

Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что американская команда получит золото командного турнира в фигурном катании Игр в Пекине. Ее слова приводит организация в своих социальных сетях.

«Сара Хиршланд подтверждает, что общалась с представителями Международного олимпийского комитета и получила прекрасные новости о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями за командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Мы поздравляем Эвана Бейтса, Карен Чен, Натана Чена, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндона Фрейзера, Мэдисон Хаббелл, Алексу Книрим и Винсента Чжоу», — говорится в сообщении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. В личном первенстве Валиева стала четвертой. Российскую команду могут лишить золотой медали командного турнира после вердикта CAS, если Международный союз конькобежцев (ISU) примет такое решение на заседании 7 февраля 2024 года.

Ранее Ротенберг призвал не драматизировать по поводу дисквалификации Валиевой.