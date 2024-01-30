«Заглуши мою боль»: Валиева опубликовала видео после вердикта CAS

Российская фигуристка Камила Валиева в своих социальных сетях поделилась видео выступления, сопроводив ролик песней со словами: «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх. На турнире в Пекине Валиева приняла участие в командном турнире, где вместе с другими российскими фигуристами смогла завоевать золото. В личном первенстве девушка стала лишь четвертой. Стоит отметить, что на тот момент общественность уже бурно обсуждала обнародованную информацию о допинге спортсменки. Победительницей стала россиянка Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебряную медаль.

Ранее Карякин заявил, что приговором по делу Валиевой нас пытаются унизить.