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В США назвали дисквалификацию Валиевой победой чистого спорта

Федерация фигурного катания США о деле Валиевой: чистый спорт победил

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Eloisa Lopez/Reuters

Исполнительный директор федерации фигурного катания США Трейси Марек оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит U.S. Figure Skating в своей социальной сети X (ранее Twitter).

«Сегодня благодаря решению CAS чистый спорт победил. Девять наших олимпийских призеров должны быть отмечены за честность и лидерство в призывах к честным и равным условиям игры, обеспечивающих чистую конкуренцию, где преимущество достигается только благодаря самоотдаче, упорному труду и соблюдению правил спорта», — заявил Марек.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России.

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