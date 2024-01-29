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СКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Дубль Никишина помог СКА обыграть «Локомотив» в игре регулярного сезона КХЛ

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Александр Кряжев/РИА Новости

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своем льду обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными бросками отметились Валентин Зыков и Александр Никишин, который оформил дубль. Вторую шайбу Никишин забросил на последней минуте матча в пустые ворота.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 79 очков. «Локомотив» располагается на третьем месте, имея в активе 76 баллов. На втором месте идет московское »Динамо, набрав 77 очков. На четвертой строчке идет московский «Спартак». Красно-белые уступают «Локомотиву» по дополнительным показателям. Все четыре команды уже завоевали путевки в плей-офф.

В следующем матче ярославский «Локомотив» сыграет на выезде со «Спартаком». Матч состоится 31 января. Команды выйдут на лед в 19.30 по московскому времени.

СКА на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 2 февраля. Команды выйдут на лед в 19.30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» по буллитам переиграл московское «Динамо».

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