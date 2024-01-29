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«Трабзонспор» просит снизить зарплату Антона Миранчука

61saat: «Трабзонспор» просит снизить зарплату игрока «Локомотива» Миранчука

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РИА Новости

Турецкий «Трабзонспор» попросил снизить требуемую заработную плату футболиста московского «Локомотива» Антона Миранчука, передает 61saat.

Руководство турецкого клуба связалось с агентом футболиста, поставив под сомнения требуемые финансовые условия.

В «Локомотиве» Миранчук зарабатывает €2,4 млн. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» померится силами с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что Антону Миранчуку не стоит хвататься за соломинку.

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