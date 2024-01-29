Жулин предрек Валиевой завершение карьеры

Заслуженный тренер России Александр Жулин предположил, что Камила Валиева завершит карьеру после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать спортсменку на четыре года, передает РИА Новости.

«Совершенно несправедливое решение, это не тот допинг, из-за которого надо дисквалифицировать на четыре года. Скорее всего, она завершит свою карьеру», — сказал Жулин.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

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