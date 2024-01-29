Валиевой привели в пример Туктамышеву

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой продолжить карьеру после дисквалификации. В комментарии «Газете.Ru» специалист привела в пример продолжающую выступления 27-летнюю Елизавету Туктамышеву, а также заявила, что какое бы решение не приняла Валиева, болельщики ее поддержат.

«Многое будет зависеть от ее решений. Она человек молодой, у нее впереди много возможностей и различных дорог, может, она что-то еще захочет в жизни попробовать. Это ее выбор. А что такое два года? Уже пролетела половина этого срока в ожидании, а мы и не заметили, как. Оставшиеся два года — это не огромный срок, это не 20 лет. Она еще достаточно молода, Лиза Туктамышева каталась дольше. У нее тоже были моменты, когда она приостанавливала карьеру, потом она опять набирала обороты. Это жизнь спортсмена. Захочет ли она доказывать что-то на спортивной арене, будет ее выбор. Ее все поддержат, но если она от этого откажется, никто ее и не осудит. Из-за дисквалификации она менее любимой в нашей стране, и не только в ней, не станет», — считает Гончаренко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее Валиеву призвали ценить поддержку болельщиков.