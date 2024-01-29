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Тренер ударившейся головой о лед фигуристки рассказала о ее состоянии

Тренер Попова: врачи максимально позитивны в прогнозах по Симоновой

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Тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о состоянии своей подопечной 14-летней Марии Симоновой, упавшей с поддержки и ударившейся головой о лед во время выступления на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). В комментарии «Газете.Ru» Попова заявила о хорошем самочувствии и настроении Симоновой, добавив, что врачи позитивны в прогнозах.

«Она еще в субботу вернулась домой — все хорошо, все замечательно, настроение шикарное. Врачи максимально позитивны в прогнозах. В целом, повезло. Падение выглядело очень страшно, но по итогу отделались самым мягким, что могло быть», — констатировала Попова.

Симонова выступала в паре с Мартином Бреславским. После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи. 14-летнюю фигуристку госпитализировали в одну из больниц Москвы. СМИ писали о потери памяти у спортсменки.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

Ранее Попова рассказала, закончит ли Валиева карьеру после дисквалификации.

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