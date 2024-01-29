Валиеву призвали ценить поддержку болельщиков

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила перспективы Камилы Валиевой продолжить карьеру после дисквалификации. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсменке будут нужны соревнования с психологической точки зрения, а также заявила об огромной поддержке Валиевой со стороны болельщиков и специалистов.

«Дальнейшая карьера Валиевой? Спортсмен такого уровня «тренируется» на соревнованиях. Ему нужны эти соревнования, нужны турниры высокого уровня и рейтинга — это необходимо психологически. Очень сложно, когда тебя отодвигают от этой жизни. Но надо понимать, что Камила не просто спортсмен — она одна из любимых спортсменов в нашей стране. У нее огромное количество почитателей среди обывателей и специалистов. Далеко не у всех спортсменов в подобной ситуации была такая поддержка, как у нее, она должна это ценить и понимать. На моей памяти не знаю, кого еще так поддерживали», — сказала Гончаренко.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее тренер рассказала, продолжит ли Валиева карьеру после дисквалификации.