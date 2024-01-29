Тихонов предложил сажать за допинг в тюрьму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» заявил, что исключить допинг-скандалы с российскими спортсменами можно лишь благодаря изменению законодательства.

29 января Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) признал виновной в употреблении запрещенных веществ фигуристку Камилу Валиеву.

«Надо принимать закон по поводу допинга. У итальянцев, к примеру, если находят запрещенный препарат, дают пять лет тюрьмы. Поэтому итальянцы ни в каких допинг-скандалах и не фигурируют. Мы все время кричим на норвежцев, что они астматики, но у нас ведь выделяются огромные деньги на лаборатории и все прочее. Но где результат? Мы же его не видим! Что делается в науке о спорте? Это говорит о вседозволенности и бесконтрольности. Нужен закон! В Думе наших много», — сказал Тихонов.

25 декабря 2021 года в пробе Камилы Валиевой, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву после ее дисквалификации.