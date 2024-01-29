Валиевой предложили соревноваться в России, несмотря на решение суда

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна иметь возможность участвовать во внутренних турнирах, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS).

По его мнению, несмотря на факт наличия допинга в организме, Валиевой могли бы назначить менее суровое наказание.

«Если мы никак не можем повлиять на то, что происходит зарубежом, то не взирая ни на что надо дать возможность Валиевой выступать у нас. Наши же брали у нее пробу? Так не надо стесняться! С нашей стороны еще больше злопыхателей, чем оттуда. Кричат, мол: «Ага, попалась!» Это недопустимо», — сказал Тихонов.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Валиевой.