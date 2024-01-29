В США дисквалификацию Валиевой назвали победой американских спортсменов

Генеральный директор Олимпийского и паралимпийского комитета США Сара Хиршланд положительно отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Ее слова передает журналистка Кристин Бреннан в своих социальных сетях.

«Это важная победа не только для спортсменов сборной США, но и для спортсменов по всему миру, которые выступают за чистые соревнования. Спортсмены сборной США проявили недюжинную силу духа», — сказала Хиршланд.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее хореограф Бетина Попова призналась, что не верила в положительный исход дела Валиевой.