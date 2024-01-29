Юрист объяснила, почему Валиева должна была получить меньший срок дисквалификации

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович оценила срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, назначенный решением Спортивного арбитражного суда (CAS). В комментарии «Газете.Ru» она выразила недоумение четырехлетним отстранением, объяснив, почему срок должен был быть меньшим.

«Скажу честно, я ожидала, что будет меньше — все-таки у нее статус защищенного лица. CAS заявил, что она не смогла доказать непреднамеренный прием препарата, но в правилах прямо сказано, что защищенное лицо может не указывать конкретный источник попадания вещества в организм, у них все проще. Чаще всего защищенные лица не получают максимальные санкции. Это крайне жесткое решение, оно не было ожидаемо», — сказала Анцелиович.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее был назван положительный аспект дисквалификации Валиевой.