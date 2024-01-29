Назван положительный аспект дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В комментарии «Газете.Ru» она призналась, что хоть и ждала негативного решения, но все же не столь жесткого, а также напомнила, что половина срока отстранения уже истекла, и это может служить относительным утешением.

«На мой взгляд, слишком жесткое наказание. Это все тянулось, нагнеталось, и были ощущения, что решение будет негативное. Может быть, я пессимист, но у меня было предчувствие — правда, не до такой степени. В истории различных видов спорта было много нарушений, и часто решения принимались в пользу спортсменов, учитывались оправдания. А здесь все было против. Четыре года — максимальное возможное наказание.

Единственное, чем можно себя утешить, — если, конечно, это утешение, — что два года уже прошло, осталось еще два. Время быстро летит. Но если есть возможность подавать апелляции и принимать юридические меры, то, безусловно, надо этим заниматься и не опускать руки. А так, очень грустно», — констатировала Гончаренко.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее хореограф Попова призналась, что не верила в положительный исход дела Валиевой.