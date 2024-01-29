Стало известно, когда будет принято решение о командном золоте России на ОИ 2022 года

Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должно быть принято решение о судьбе золотых медалей командного первенства фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, состоится 7 февраля, передает Первый канал.

Россию могут лишить золотых медалей из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее юрист объяснила, как Валиева может обжаловать дисквалификацию.