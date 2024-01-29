В Госдуме отреагировали на дисквалификацию Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью RT прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. По мнению парламентария, данная мера является слишком жесткой.

«Это жесткое решение. Я не думал, что оно будет таким, хотя, конечно, было понятно, что будет наказание. Наших доводов не услышали и не приняли. Четыре года отстранения, я считаю, — это перебор. На мой взгляд, Валиева и ее тренеры должны сконцентрироваться на работе, потому что это будущее Камилы, это ее карьера», — подчеркнул Свищев.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В этот день в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что результат положительный стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы РФ в командном турнире.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования дела Валиевой. CAS разрешил ей принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

CAS в своем пресс-релизе объяснил решение дисквалифицировать спортсменку тем, что она не доказала отсутствие намерения принимать допинг.

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