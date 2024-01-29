Решение о дисквалификации Валиевой назвали ожидаемым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова в интервью «Газете.Ru» заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не ждала иного решения, кроме как четырехлетней дисквалификации, которую ей вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Прославленная спортсменка и тренер заявила, что с самого начала не верила в положительный исход дела.

«А что тут можно сказать? Все было, конечно, ожидаемо. Какого смягчения наказания можно было вообще ожидать, если все против нас? Значит, все так, как есть», — сказала Великова.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее Дмитрий Песков назвал дисквалификацию Камилы Валиевой политизированным решением.