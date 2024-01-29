Песков назвал дисквалификацию Валиевой политизированным решением

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, передает ТАСС.

«С моей точки зрения, решение, конечно, политизированное. Если есть какие-то механизмы апелляции и так далее, то, безусловно, они должны быть задействованы», — сказал Песков, отметив, что Россия должна до конца защищать интересы своих спортсменов.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования дела Валиевой. CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее CAS объяснил, почему дисквалифицировал Валиеву на четыре года.