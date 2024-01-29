Фристайлистка Таталина под флагом России выиграла медаль X Games в США

Фристайлистка Анастасия Таталина стала серебряным призером Всемирных экстремальных игр (X Games) в биг-эйре, которые прошли в американском Аспене.

Спортсменка выступила на соревнованиях под флагом России. Первое место заняла Тесс Леде из Франции. Замкнула тройку сильнейших американка Релл Харвуд.

В апреле 2022 года мать спортсменки рассказала о неподобающем поведении тренера сборной России Никиты Васильева. По ее словам, он в адрес ее дочери говорил пошлые шутки и делал предложения интимного характера. Позже сама спортсменка обратилась к министру спорта Олегу Матыцину и потребовала диалога с ним, чтобы разобраться в конфликтной ситуации между спортсменкой и федерацией фристайла России. Позже он взял дело фристайлистки под личный контроль.

В июне Васильев покинул пост тренера сборной.

«Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет — решения приняты и мусолить эту тему я смысла не вижу», — заявил он.

Ранее чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд призвал привлечь к ответственности чиновников из федерации фристайла.