Илья Ковальчук заявил, что теннисист Медведев не похож на атлета

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от игры теннисиста Даниила Медведева на Australian Open, где представитель России уступил в финале итальянцу Яннику Синнеру, передает ТАСС.

«Даня молодец, жаль, что проиграл. Но боролся, он провел очень достойный турнир. Он классный спортсмен. Не очень похож на атлета, но прекрасно играет, все достает», — сказал Ковальчук.

Медведев уступил Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2.

Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open. В 2021 году Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю.

В обновленном рейтинге лидировать продолжает серб Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9255 очков). Тройку лидеров замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Синнер остался четвертым (8310 очков).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Даниила Медведева призвали публично поддержать Владимира Путина.