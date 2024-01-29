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Дзюба не будет готовиться с «Локомотивом» к сезону в начале второго сбора

Дзюба и Гильерме пропустят начало второго сбора «Локомотива»

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Маринато Гильерме пропустят часть второго зимнего сбора московского «Локомотива» по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс‑служба московского клуба.

«Гилерме и Артем Дзюба пропустят начало второго сбора по медицинским показаниям, оба игрока присоединятся к команде позже по ходу тренировочных сборов», — говорится в сообщении.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Гильерме в текущем сезоне не провел ни одного матча. Место в воротах во всех 18 матчах чемпионата занимал Илья Лантратов.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

Ранее Дзюба рассказал о своей мечте.

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